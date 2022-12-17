Büyükçekmece'de minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Büyükçekmece'de minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

17.12.2022 10:29
Büyükçekmece'de minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de yaya geçişinin olmadığı yerden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, seyir halindeki minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de yaya geçişinin olmadığı yerden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, seyir halindeki minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 civarında D100 karayolu Güzelşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçişinin olmadığı yerden yolun karşısına geçmeye çalışan Minel T.'ye Nedim Y. kontrolündeki 34 EAA 240 plakalı minibüs çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan feci kazada, genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde ki incelemelerinin ardından genç kızın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken kaza nedeniyle Bir süre trafiğe kapatılan D100 karayolu cenazenin alınmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Öte yandan, bir hafta içinde aynı yolda birden fazla kaza meydana geldiği iki kişininse hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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