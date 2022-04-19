BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLE GELDİLER SİLAHLA VURUP KAÇTILAR - Son Dakika
Üye Girişi

BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLE GELDİLER SİLAHLA VURUP KAÇTILAR

19.04.2022 11:42
BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLE GELDİLER SİLAHLA VURUP KAÇTILAR

BÜYÜKÇEKMECE'de, motosikletli iki saldırgan, otomobiline binmek üzere olan bir kişiyi tabanca ile yaraladıktan sonra kaçtı.

BÜYÜKÇEKMECE'de, motosikletli iki saldırgan, otomobiline binmek üzere olan bir kişiyi tabanca ile yaraladıktan sonra kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi sahilde yürüyüş yaptıktan sonra otomobiline binmek istedi. Bu sırada motosikleti ile adamın yanına yaklaşan 2 kişiden biri, çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermilerden 2 tanesi aracına binmek üzere olan adamın bacağına isabet etti. Saldırganlar motosiklet ile olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"CAN HAVLİYLE KENDİNİ SAHİLE ATTI"

Görgü tanığı Levent Demir, "Biz burada çalışırken, silah sesi duyduk. Çıkıp, baktığımda orada yatıyordu. Bir motosiklet üzerinde kasklı iki kişi, bu tarafa doğru kaçtılar. Yaralanan kişi can havliyle kendini sahile attı. Sonra buraya doğru geldi. Biz de polisi aradık." dedi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLE GELDİLER SİLAHLA VURUP KAÇTILAR
BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLE GELDİLER SİLAHLA VURUP KAÇTILAR
BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLE GELDİLER SİLAHLA VURUP KAÇTILAR
BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLE GELDİLER SİLAHLA VURUP KAÇTILAR
BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLE GELDİLER SİLAHLA VURUP KAÇTILAR
BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLE GELDİLER SİLAHLA VURUP KAÇTILAR

YORUMLAR
500
Polisten motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı Polisten motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı Ters şeritten gelen araç motosiklete çarptı Ters şeritten gelen araç motosiklete çarptı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLE GELDİLER SİLAHLA VURUP KAÇTILAR - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
12:10 Bebeğini kucağına alamadan ölmüştü! Talihsiz kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı, aile ihmal üzerinde duruyor
12:06 Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır!
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:40:28. #1.11#
SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLE GELDİLER SİLAHLA VURUP KAÇTILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement