Büyükçekmece'de motosikletteki 2 şüpheli tarafından bacağından vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de motosikletteki 2 şüpheli tarafından bacağından vurulan kişi yaralandı

19.04.2022 14:44

Büyükçekmece'de, yanına yaklaşan motosikletli 2 şüpheli tarafından silahla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece'de, yanına yaklaşan motosikletli 2 şüpheli tarafından silahla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, aynı motosiklete binen 2 şüpheli, Mimar Sinan Sahili'nde yürüyüş yapan M.H'nin yanına yaklaştı. Silahla ateş eden şüpheliler, M.H'yi yaraladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bacağından yaralandığı tespit edilen M.H. hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Büyükçekmece'de motosikletteki 2 şüpheli tarafından bacağından vurulan kişi yaralandı
Büyükçekmece'de motosikletteki 2 şüpheli tarafından bacağından vurulan kişi yaralandı
Büyükçekmece'de motosikletteki 2 şüpheli tarafından bacağından vurulan kişi yaralandı
Büyükçekmece'de motosikletteki 2 şüpheli tarafından bacağından vurulan kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de motosikletteki 2 şüpheli tarafından bacağından vurulan kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de motosikletteki 2 şüpheli tarafından bacağından vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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