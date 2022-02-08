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Son dakika haberi | Büyükçekmece'de muayene istasyonunda servis aracının ezdiği kadın öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Büyükçekmece'de muayene istasyonunda servis aracının ezdiği kadın öldü

08.02.2022 09:36

Gelen son dakika haberlerine göre BÜYÜKÇEKMECE'de, muayene istasyonunda servis aracının üzerinden geçtiği Suzan Ü. öldü.

BÜYÜKÇEKMECE'de, muayene istasyonunda servis aracının üzerinden geçtiği Suzan Ü. öldü. Kadının ölümüne neden olan sürücü T.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaza, dün sabah 08.30 sıralarında Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesindeki araç muayene istasyonunda meydana geldi. Sürücüsü T.S.'nin geri geldiği servis aracı, Suzan Ü. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile düşen kadın, kafasını yere vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Suzan Ü.'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, servis aracının sürücüsü T.S.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S., adli kontrolle serbest bırakıldı.

"KADINI GÖRMEMİŞ, ÇARPMIŞ"Yaşanan kazayı anlatan Yavuz Şahin, "Sabah dükkanı açtıktan yaklaşık 2 saat sonra oldu. Bir minibüsün sürücüsü aracıyla, geri gelirken kadını görmemiş, çarpmış. Kadın olay yerinde vefat etmiş" dedi.


Son dakika haberi | Büyükçekmece'de muayene istasyonunda servis aracının ezdiği kadın öldü
Son dakika haberi | Büyükçekmece'de muayene istasyonunda servis aracının ezdiği kadın öldü
Son dakika haberi | Büyükçekmece'de muayene istasyonunda servis aracının ezdiği kadın öldü
Son dakika haberi | Büyükçekmece'de muayene istasyonunda servis aracının ezdiği kadın öldü
Son dakika haberi | Büyükçekmece'de muayene istasyonunda servis aracının ezdiği kadın öldü
Son dakika haberi | Büyükçekmece'de muayene istasyonunda servis aracının ezdiği kadın öldü
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Büyükçekmece, Polis, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Büyükçekmece'de muayene istasyonunda servis aracının ezdiği kadın öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Büyükçekmece'de muayene istasyonunda servis aracının ezdiği kadın öldü - Son Dakika
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