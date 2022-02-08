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BÜYÜKÇEKMECE'DE MUAYENE İSTASYONUNDA SERVİS ARACININ EZDİĞİ KADIN ÖLDÜ - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE MUAYENE İSTASYONUNDA SERVİS ARACININ EZDİĞİ KADIN ÖLDÜ

08.02.2022 12:37

BÜYÜKÇEKMECE'de, muayene istasyonunda servis aracının üzerinden geçtiği Suzan Ü. öldü.

BÜYÜKÇEKMECE'de, muayene istasyonunda servis aracının üzerinden geçtiği Suzan Ü. öldü. Kadının ölümüne neden olan sürücü T.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaza, dün sabah 08.30 sıralarında Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesindeki araç muayene istasyonunda meydana geldi. Sürücüsü T.S.'nin geri geldiği servis aracı, Suzan Ü. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile düşen kadın, kafasını yere vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Suzan Ü.'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, servis aracının sürücüsü T.S.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S., adli kontrolle serbest bırakıldı.

KADINI GÖRMEMİŞ, ÇARPMIŞ

Yaşanan kazayı anlatan Yavuz Şahin, Sabah dükkanı açtıktan yaklaşık 2 saat sonra oldu. Bir minibüsün sürücüsü aracıyla, geri gelirken kadını görmemiş, çarpmış. Kadın olay yerinde vefat etmiş dedi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE MUAYENE İSTASYONUNDA SERVİS ARACININ EZDİĞİ KADIN ÖLDÜ
BÜYÜKÇEKMECE'DE MUAYENE İSTASYONUNDA SERVİS ARACININ EZDİĞİ KADIN ÖLDÜ
BÜYÜKÇEKMECE'DE MUAYENE İSTASYONUNDA SERVİS ARACININ EZDİĞİ KADIN ÖLDÜ

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Büyükçekmece, Polis, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE MUAYENE İSTASYONUNDA SERVİS ARACININ EZDİĞİ KADIN ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE MUAYENE İSTASYONUNDA SERVİS ARACININ EZDİĞİ KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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