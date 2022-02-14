Üye Girişi
Büyükçekmece'de musluk hırsızlığı - Son Dakika

Büyükçekmece'de musluk hırsızlığı

14.02.2022 14:00
Büyükçekmece'de musluk hırsızlığı

Büyükçekmece'de 6 farklı adresten musluk bataryaları ve jeneratör çalan şüpheli şahıs yakalandı.

Büyükçekmece'de 6 farklı adresten musluk bataryaları ve jeneratör çalan şüpheli şahıs yakalandı. Daha önce de benzer suçlardan kaydı olan şahısın hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Büyükçekmece'de 29.10.2021- 25.01.2022 tarihleri arasında 6 farklı adresten musluk bataryaları ve jeneratör çalınması üzerine polis ekipleri inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları incelemede şüpheli E.İ.'nin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. İlk görüntüde hırsızın çaldıklarını valizle götürdüğü görülürken, diğer bir görüntüde ise eve iki kere giren hırsızın pencerenin korkuluğunu elindeki demir sopayla kaldırıp alttan girdiği daha sonra bir kutu ile çıktığı görüldü. Hırsızın eve ilk girişinde musluk, ikinci girişinde ise jeneratör çalındığı öğrenildi. Yapılan çalışma doğrultusunda Mimar Sinan Mahallesi'nde yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Büyükçekmece, Jeneratör, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de musluk hırsızlığı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
13:23 AK Partili Dağ'dan muhalefet liderlerine: Tek hedefleri Recep Tayyip Erdoğan olmasın!
13:28 Koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıkmıştı! Emine Erdoğan: En hafif seyriyle geçiriyorum
13:21 Galatasaray'da Torrent'e de yol görünüyor! Gomis, yeni hoca adayı Buruk'u takip etmeye başladı bile
13:21 Yayında ses operatörüne tokat atmıştı! Muharrem Sarıkaya köşesine geri döndü
13:13 Beklenen indirim hayal kırıklığı yarattı: 240'lik alışveriş 14 TL ucuzladı!
13:11 Kılıçdaroğlu'na "faturanı ben ödeyeceğim" dedi, sosyal medya kullanıcıları atağa geçti: Benim faturamı da öde!
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:07:33. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de musluk hırsızlığı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement