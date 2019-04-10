Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Müteahhit-toprak Sahibi Kavgası Kanlı Bitti

Büyükçekmece'de Müteahhit-toprak Sahibi Kavgası Kanlı Bitti

2 saat önce

Büyükçekmece'de müteahhit-toprak sahibi kavgası kanlı bittiİSTANBUL - Büyükçekmece'de alacak verecek meselesi yüzünden bir binanın giriş katında Hamit D. isimli kişiyi bacağından vuran şüpheli kaçtı.

Büyükçekmece'de müteahhit-toprak sahibi kavgası kanlı bitti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de alacak verecek meselesi yüzünden bir binanın giriş katında Hamit D. isimli kişiyi bacağından vuran şüpheli kaçtı. Okulun çıkış saatine denk gelen olayda, yerde yatan yaralı adamı gören çocuklar büyük şaşkınlık yaşadı.
Olay, Ulus Mahallesi'nde öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Hamit D. isimli adam ile arsasına bina yapması için verdiği müteahhit arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası da Hamit D. müteahhit tarafından silahla ayağından vuruldu. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yaralı halde yatan adama ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılarak, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada aynı sokakta bulunan okulun çıkışında yaralı vatandaşı gören çocuklar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Polis olayla ilgili araştırmalara başlarken, bir vatandaş ise yaşananları anlattı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:58 Kaynak: İHA
Polis, Büyükçekmece, 3. Sayfa
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