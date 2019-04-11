'Büyükçekmece'de nüfus hareketi yok'
27 dakika önce
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, Büyükçekmece'ye ilişkin iddiaları "Beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok." şeklinde değerlendirdi.
CHP İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu
, Büyükçekmece
'ye ilişkin iddiaları "Beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok." şeklinde değerlendirdi.
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