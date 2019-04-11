Son Dakika Haberleri: 'Büyükçekmece'de nüfus hareketi yok'

'Büyükçekmece'de nüfus hareketi yok'

27 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, Büyükçekmece'ye ilişkin iddiaları "Beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok." şeklinde değerlendirdi.

'Büyükçekmece'de nüfus hareketi yok', System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, Büyükçekmece'ye ilişkin iddiaları "Beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok." şeklinde değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:04 
belediye başkan adayı, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükçekmece, Ekonomi
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