Büyükçekmece'de öğrenciler bilim yürüyüşü düzenledi - Son Dakika

İslam Medeniyeti ve Fuat Sezgin Projesi kapsamında Büyükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde Bilim Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, proje koordinatörleri ve çok sayıda öğrencinin katıldığı yürüyüşte öğrenciler, projeleriyle ilgili bilgilendirici afiş ve pankartlar taşıdı.

Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendiğini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, "Gençlerimizin özellikle İslam medeniyeti hakkında fikir sahibi olmaları, bunları özellikle internet platformunda takip etmeleri ve karşılaştıkları haberleri, bu konuya ilişkin gördükleri meseleleri daha iyi kavramalarını sağlayan bir proje oldu. Pandemi koşullarında özellikle internet ortamında yapılan eğitim çalışmalarıyla yürütülen bu projenin bugün kapanış töreniyle gençlerle bir araya geldik farkındalık oluşturmak adına bir yürüyüş gerçekleştirdik." dedi.

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ise Fuat Sezgin'in Türkiye'de özellikle gençlerin geleceği daha iyi anlamaları ve geleceği inşa etmede öz güvenlerinin oluşması konusunda büyük bir ışık olduğunu ifade ederek, "Bu projelerle ümit ediyorum iyi bir farkındalık oluşturmuşuzdur ve Fuat Sezgin'in izinde yolumuza devam etmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.