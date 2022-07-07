Son dakika haberi: İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLDÜRÜLEN ÖZNUR TUFAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLDÜRÜLEN ÖZNUR TUFAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

07.07.2022 17:35

Son dakika haberler... ? BÜYÜKÇEKMECE'de, yeğenini vuran kişiye açtığı tazminat davası nedeni ile Abdullah Türkoğlu tarafından öldürülen Öznur Tufan (71), son yolculuğuna uğurlandı.

? BÜYÜKÇEKMECE'de, yeğenini vuran kişiye açtığı tazminat davası nedeni ile Abdullah Türkoğlu tarafından öldürülen Öznur Tufan (71), son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde Abdullah Türkoğlu dün, yeğenini vurduğu Öznur Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını duyunca, önce davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı Bakırköy'deki ofisinde öldürdü. Daha sonra Tufan'ın işyerine gelen Türkoğlu, burada da kadını boynundan tabanca ile yaraladı. Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Öznur Tufan için Büyükçekmece Aybars Ak Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Yakınlarının katıldığı törende Tufan, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Yakuplu Köyiçi Mezarlığına götürüldü.

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Son dakika haberleri | Tazminat davasını geri çekmediği için öldürülen Öznur Tufan son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri | Tazminat davasını geri çekmediği için öldürülen Öznur Tufan son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL'DA KANLI BASKINLAR; AVUKATI VE DAVA AÇAN KADINI ÖLDÜRDÜ Öldürülen Öznur Tufan'ın fotoğrafı İSTANBUL'DA KANLI BASKINLAR; AVUKATI VE DAVA AÇAN KADINI ÖLDÜRDÜ Öldürülen Öznur Tufan'ın fotoğrafı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLDÜRÜLEN ÖZNUR TUFAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLDÜRÜLEN ÖZNUR TUFAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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