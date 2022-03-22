BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLÜ BULUNAN ÇİFTİN CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLÜ BULUNAN ÇİFTİN CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

22.03.2022 10:14

BÜYÜKÇEKMECE'de bulunan kadın ve erkek cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin bitmesinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

BÜYÜKÇEKMECE'de bulunan kadın ve erkek cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin bitmesinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde dün saat 22.00 sıralarında iple boğulmuş bir kadın ile ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetler Türkmenistan uyruklu evli çift Nargul D.(31) ile Batyr H. (34)'ye ait olduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Cesetler İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından Nargul D.(31) ile Batyr H. (34)'nin cenazeleri aileleri tarafından bugün Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazeler, Küçükçekmece Gasilhanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediypor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLÜ BULUNAN ÇİFTİN CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLÜ BULUNAN ÇİFTİN CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLÜ BULUNAN ÇİFTİN CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLÜ BULUNAN ÇİFTİN CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Son Dakika


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