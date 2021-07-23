Büyükçekmece'de örnek dayanışma - Son Dakika

Büyükçekmeceli hayırseverlerin, Büyükçekmece Belediyesi aracılığıyla yaptığı kurbanlık bağışları belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi 600 ailenin evlerine dağıtıldı.

Büyükçekmece'de her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da örnek bir dayanışma yaşandı. Büyükçekmece Belediyesi aracılığıyla yaptığı kurbanlık bağışları belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi 600 ailenin evlerine dağıtıldı.

"Bayramı 'bayram' yapmamıza vesile oldunuz"

Büyükçekmeceli hayırseverlerin yapmış oldukları bağışlarla alınan kurbanlıklar İslami kurallara uygun ve hijyenik bir ortamda kestirilerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşların evlerine dağıtıldı. Büyükçekmece'de yaşanan dayanışmanın her anlamda örnek olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi: "Her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlıklarını belediyemize bağışlayan hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle, yüzlerce dar gelirli ailemizi sevindirdik. Kurban bağışında bulunarak, bayramı "bayram" yapmamıza vesile olan tüm hayırseverlere yürekten teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin". - İSTANBUL