Büyükçekmece'de otelde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de otelde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu (2) - Son Dakika

Büyükçekmece'de otelde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu (2)

6 saat önce

Büyükçekmece'de otel odasında, silahla vurulmuş bir kadın ve erkeğin cesedi bulundu.

Büyükçekmece'de otel odasında, silahla vurulmuş bir kadın ve erkeğin cesedi bulundu.

Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'ndeki bir otele dün giriş yapan Osman T. (34) ve Gülnihal K'nin (20) odasını temizlemek için kapıyı çalan görevli, içeriden ses gelmemesi üzerine otel yönetimine haber verdi.

Otel yönetiminin de müşterilerine ulaşamaması üzerine, yedek kartla odaya girildi. Görevliler, odada iki kişiyi silahla vurulmuş halde görünce, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Odada bir silah ve iki boş kovan bulan polis ekipleri, olay yerinde delil topladı.

Ekiplerin incelemesi sonucunda, Gülnihal K'yi silahla öldürün Osman T'nin intihar ettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından cesetler, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Büyükçekmece'de otelde silahla vurulmuş iki kişinin cesedi bulundu (2)

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:03 Kaynak: AA
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