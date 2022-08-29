İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE OTO TAMİRCİDE PATLAMA-1 - Son Dakika
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İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE OTO TAMİRCİDE PATLAMA-1

29.08.2022 17:57
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE OTO TAMİRCİDE PATLAMA-1

BÜYÜKÇEKMECE'de oto tamircide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

BÜYÜKÇEKMECE'de oto tamircide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamadan sonra çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE OTO TAMİRCİDE PATLAMA-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE OTO TAMİRCİDE PATLAMA-1 - Son Dakika
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