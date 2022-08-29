BÜYÜKÇEKMECE'de oto tamircide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamadan sonra çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE OTO TAMİRCİDE PATLAMA-1 - Son Dakika

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