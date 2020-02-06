BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL DÜKKANA BÖYLE DALDI (1) - Son Dakika

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BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL DÜKKANA BÖYLE DALDI (1)
6 saat önce
Yılmaz OKUR / BÜYÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beyaz eşya satan dükkana daldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:52 Kaynak: DHA
Yılmaz OKUR/ BÜYÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beyaz eşya satan dükkana daldı. Olay kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Olay anı
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