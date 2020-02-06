Büyükçekmece'de otomobil dükkana böyle daldı - Son Dakika

Büyükçekmece'de otomobil dükkana böyle daldı
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BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL DÜKKANA BÖYLE DALDI (3 aktüelle toplu görüntü)Yılmaz OKUR / BÜYÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beyaz eşya satan dükkana daldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:27 Kaynak: DHA
BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL DÜKKANA BÖYLE DALDI (3 aktüelle toplu görüntü)
Yılmaz OKUR/ BÜYÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beyaz eşya satan dükkana daldı. Olay kameralara yansıdı.
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