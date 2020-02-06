Büyükçekmece'de otomobil dükkana böyle daldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de otomobil dükkana böyle daldı

7 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL DÜKKANA BÖYLE DALDI (3 aktüelle toplu görüntü)Yılmaz OKUR / BÜYÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beyaz eşya satan dükkana daldı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL DÜKKANA BÖYLE DALDI (3 aktüelle toplu görüntü)

Yılmaz OKUR/ BÜYÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beyaz eşya satan dükkana daldı. Olay kameralara yansıdı.

Büyükçekmece'de otomobil dükkana böyle daldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:27 Kaynak: DHA
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