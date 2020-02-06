BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL DÜKKANA BÖYLE DALDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL DÜKKANA BÖYLE DALDI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL DÜKKANA BÖYLE DALDI

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de sürücü otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza bastı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL DÜKKANA BÖYLE DALDI, System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de sürücü otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Bir anda kontrolden çıkan otomobil bir işyerinin vitrinine girdi. Otomobilin dükkanın vitrinine girdiği anlar ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 15.30 sıralarında Çarmıklı Caddesi'nde meydana geldi. 34 PK 5122 plakalı otomobili sürücüsü Ayfer Ü., aracını park etmek isterken fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Bir anda kontrolden çıkan otomobil bir iş yerinin vitrinine girerek durabildi. Kazada yaralanan olmazken büyük panik yaşandı. Otomobilin merdivenlerden aşağı giderek dükkanın vitrinine girdiği anlar ve sonrasında yaşananlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin vitrinine girdiği iş yerinde çalışan Nilay Güvenç yaşananları; "İçeride oturuyorduk müşteri vardı, birden bire dışarıdan gelen aracı gördüm. Hızla geldi, dışarıdaki direğin tamamını kopardı ve dükkanın içerisine girdi. Ön tarafta kimse yoktu ama içeride kalabalık müşterimiz vardı" şeklinde anlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-(GÜVENLİK KAMERASI)

-Olay anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Kazanın yaşandığı işyeri

-İşyerine giren otomobil

-Görgü tanığı ile röportaj


- Bastı
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:34 Kaynak: DHA
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