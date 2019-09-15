Büyükçekmece'de otomobil kaygan yolda otobüse çarptı; 3 yaralı
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BÜYÜKÇEKMECE'de, D-100 Karayolu Edirne istikameti TÜYAP mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, özel halk otobüsüne çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:06 Kaynak: DHA
BÜYÜKÇEKMECE'de, D-100 Karayolu Edirne
istikameti TÜYAP mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, özel halk otobüsüne çarptı. Daha sonra.bariyerlere çarparak duran otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, D -100 Karayolu Edirne istikametinde, TÜYAP mevkii yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde bulunan 16 Z 1282 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan otomobil önce bir özel halk otobüsüne, ardından da bariyerlere çarparak durdu. Otomobilde bulunan 3 kişi çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, ardından ambulans ile hastaneye ulaştırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik de normal seyrine döndü.
- İstanbul
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