BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI (1) - Son Dakika

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BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI (1)
6 saat önce
BÜYÜKÇEKMECE'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:17 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.
Olay Büyükçekmece Mimaroba'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Otomobildeki 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken polisin incelemesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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