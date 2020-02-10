Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı (1) - Son Dakika

Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı (1)

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı (1), System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan  2 kişi ağır yaralandı.

Olay Büyükçekmece Mimaroba'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Otomobildeki 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine  polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken polisin incelemesi devam ediyor.


- İstanbul
Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
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