Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı - Son Dakika

İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

Olay Büyükçekmece Mimaroba'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Otomobildeki 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken polisin incelemesi devam ediyor.