Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı ek görüntü - Son Dakika

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Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı ek görüntü
6 saat önce
BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI (2) ek görüntüHaber-Kamera: Alper KORKMAZ - Veysel TİMDU - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:05 Kaynak: DHA
BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI (2) ek görüntü
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Veysel TİMDU - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.
Olay Büyükçekmece Mimaroba'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Otomobildeki 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken polisin incelemesi devam ediyor.
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