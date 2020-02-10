(BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
Son Dakika Güncel (BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

(BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI

6 saat önce

Büyükçekmece'de otomobilde bulunan iki kişi, bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

(BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI, System.String[]

Büyükçekmece'de otomobilde bulunan iki kişi,  bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldıra ağır yaralanan iki kişiden biri hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, Mimaroba Çarmıklı Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı cadde üzerinde bulunan bir binada oturan İbrahim Koyuncuoğlu ile arkadaşı Ahmet Kudeyitoğlu  cadde üzerine park ettikleri otomobillerinde oturuyordu. Bu sırada yine içinde iki kişinin bulunduğu başka bir otomobil, bu aracın biraz arkasına  park etti. Görgü tanıklarının idddasına göre otomobilden inen bir kişi,  İbrahim Koyuncuoğlu ile arkadaşı Ahmet Kudeyitoğlu'nun  oturduğu otomobile bindi. Bir süre konuşan taraflar henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Otomobile binen kişi, belinde bulunan silahı çıkararak ikiliye ateş ederek otomobilden indi. Geldiği otomobile binen saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler büyük panik yaşadı.  Otomobilde bulunan iki kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim Koyuncuoğlu ile Ahmet Kudeyitoğlu  112 ekiplerince Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ahmet Kudeyitoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, İbrahim Koyuncuoğlu'nun da durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Silah seslerini duydum. Arabadakileri vurup kaçtılar. arabada iki kişi vardı diğerleri de iki kişiydi. Ben yanlarına gittiğimde durumları kötüydü" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, kaçan saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

Ekiplerden görüntüler

Çalışmalardan görüntüler

Görgü tanığı ile röportaj

Diğer detay


- İstanbul
Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:58 Kaynak: DHA
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