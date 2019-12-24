BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEN AÇILAN RASTGELE ATEŞTE BİR BEKÇİ AĞIR YARALANDI(1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEN AÇILAN RASTGELE ATEŞTE BİR BEKÇİ AĞIR YARALANDI(1) - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEN AÇILAN RASTGELE ATEŞTE BİR BEKÇİ AĞIR YARALANDI(1)

6 saat önce

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHABüyükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikameti Kumburgaz mevkiinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLDEN AÇILAN RASTGELE ATEŞTE BİR BEKÇİ AĞIR YARALANDI(1), System.String[]

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

Büyükçekmece D-100 Karayolu Edirne istikameti Kumburgaz mevkiinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı.  Olay yerine çok sayıda polis, ve ambulans sevk edildi. Karnından yaralanan ve durumu ciddi olan bekçi hastaneye kaldırılırken içinde 3 kişinin olduğu otomobili yakalamak için polisin çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Genel ve detaylar


D-100 Karayolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:41 Kaynak: DHA
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