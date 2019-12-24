Büyükçekmece'de otomobilden açılan rastgele ateşte bir bekçi ağır yaralandı(1) - Son Dakika

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Büyükçekmece'de otomobilden açılan rastgele ateşte bir bekçi ağır yaralandı(1)
6 saat önce
100 Karayolu Edirne istikameti Kumburgaz mevkiinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:57 Kaynak: DHA
BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu Edirne
istikameti Kumburgaz
mevkiinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, ve ambulans sevk edildi. Karnından yaralanan ve durumu ciddi olan bekçi hastaneye kaldırılırken içinde 3 kişinin olduğu otomobili yakalamak için polisin çalışmaları sürüyor.
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