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BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP KAÇTILAR - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP KAÇTILAR

04.01.2022 09:52

BÜYÜKÇEKMECE'de akşam saatlerinde yolda yürüyen iki kişi park halindeki bir otomobili ateşe verip kaçtı.

BÜYÜKÇEKMECE'de akşam saatlerinde yolda yürüyen iki kişi park halindeki bir otomobili ateşe verip kaçtı. Kundaklama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, önceki akşam saat 21.00 sıralarında Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen kimliği belirsiz iki kişi, yol kenarına park edilmiş otomobilin yanına geldi. Şüpheliler, sol arka lastik kısmından otomobili ateşe vererek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Haberi alan otomobil sahibi de hemen olay yerine gitti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri otomobilin kundaklandığı anların görüntülerine ulaştı. Polisin olayı gerçekleştiren şüphelilerle ilgili arama çalışması devam ediyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP KAÇTILAR
BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP KAÇTILAR
BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP KAÇTILAR

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Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP KAÇTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİ KUNDAKLAYIP KAÇTILAR - Son Dakika
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