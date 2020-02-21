BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİN ARKASINA BAĞLANIP SÜRÜKLENEN KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİN ARKASINA BAĞLANIP SÜRÜKLENEN KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİN ARKASINA BAĞLANIP SÜRÜKLENEN KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ

7 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen ve 'Güçlü' adı verilen köpek bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİN ARKASINA BAĞLANIP SÜRÜKLENEN KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen ve 'Güçlü' adı verilen köpek bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde arabanın arkasına zincirle bağlanmış bir köpeğin dakikalarca yerlerde sürüklendiğini görenler aracı durdurarak polise haber vermişlerdi. Kurtarılan ve Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan köpek patilerinden ve göğsünden yaralanmıştı. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği tarafından tedavisi tamamlanan köpeğe "Güçlü" adı verildi.  Önceki gün Büyükçekmece Belediyesi'ne müracaat eden bir hayvansever, Güçlü'yü sahiplendi.

Görüntü Dökümü:

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-Köpeğin kurtarılması

-Tedavi altına alınan köpek

-Köpeğin sahiplenen kişinin alması


Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:46 Kaynak: DHA
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