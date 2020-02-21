Büyükçekmece'de otomobilin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek sahiplendirildi - Son Dakika

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Büyükçekmece'de otomobilin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek sahiplendirildi
7 saat önce
BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen ve 'Güçlü' adı verilen köpek bir hayvansever tarafından sahiplenildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:52 Kaynak: DHA
BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen ve 'Güçlü' adı verilen köpek bir hayvansever tarafından sahiplenildi.
Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde arabanın arkasına zincirle bağlanmış bir köpeğin dakikalarca yerlerde sürüklendiğini görenler aracı durdurarak polise haber vermişlerdi. Kurtarılan ve Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan köpek patilerinden ve göğsünden yaralanmıştı. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği tarafından tedavisi tamamlanan köpeğe "Güçlü" adı verildi. Önceki gün Büyükçekmece Belediyesi'ne müracaat eden bir hayvansever, Güçlü'yü sahiplendi.
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