Büyükçekmece'de otomobilin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek sahiplendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de otomobilin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek sahiplendirildi - Son Dakika

Büyükçekmece'de otomobilin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek sahiplendirildi

7 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen ve 'Güçlü' adı verilen köpek bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen ve 'Güçlü' adı verilen köpek bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde arabanın arkasına zincirle bağlanmış bir köpeğin dakikalarca yerlerde sürüklendiğini görenler aracı durdurarak polise haber vermişlerdi. Kurtarılan ve Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan köpek patilerinden ve göğsünden yaralanmıştı. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği tarafından tedavisi tamamlanan köpeğe "Güçlü" adı verildi. Önceki gün Büyükçekmece Belediyesi'ne müracaat eden bir hayvansever, Güçlü'yü sahiplendi.

Büyükçekmece'de otomobilin arkasına bağlanıp sürüklenen köpek sahiplendirildi

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:52 Kaynak: DHA
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