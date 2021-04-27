BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI CİP DEVRİLDİ; KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

Büyükçekmece'de otomobilin çarptığı cip devrilirken, içindeki kadın sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Ekinoba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Elçin Er idaresindeki 34 DYZ 986 plakalı cipe, Servet E. kontrolündeki 34 CIS 580 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisi ile savrulan cip, bir oto yıkamacının duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonucu aracında sıkışan cipin kadın sürücüsü yaralandı. Otomobilin sürücüsü Server E. ise kazadan yara almadan kurtulan ve büyük korku yaşayan oğlunu araçtan hemen çıkardı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını sıkıştığı araçtan kurtardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FECİ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIYaşanan feci kaza anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin cipe vurduktan sonra duvara çarpıp devrildiği ve Servet E.'nin çocuğunu araçtan çıkardığı anlar yansıdı.

Görüntü dökümü: -----------------GÜVENLİK KAMERASI-Caddede seyir halinde olan cip-Otomobilin cipe vurduğu an-Savrulan cipin duvara çarpması-Cipin devrilmesi-Server E.'nin çocuğu araçtan çıkarmasıAKTÜEL -Kaza yapan araçlar-Olay yerindeki polis ve itfaiye ekipleri

- İstanbul