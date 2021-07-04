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Büyükçekmece'de otomobilin çarptığı hemşire yaralandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de otomobilin çarptığı hemşire yaralandı

04.07.2021 13:24
Büyükçekmece'de otomobilin çarptığı hemşire yaralandı, System.String[]

Büyükçekmece'de yaklaşık 100 metre ilerideki üst geçit yerine kara yolundan karşıya geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralanırken kaza anı arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de yaklaşık 100 metre ilerideki üst geçit yerine kara yolundan karşıya geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralanırken kaza anı arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde işten çıkan ve kimliği henüz öğrenilemeyen hemşire, Güzelce mevkisinde, yaklaşık 100 metre ilerideki yaya üst geçidini kullanmayarak D-100 Karayolundan karşıya geçmek istedi.

Bu sırada sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil, kadına çarptı.

Olay anı, yaralanan kadının arkadaşının cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kayıtta, çekim yapan kişinin, iki arkadaşını üst geçidi kullanmaları konusunda uyardığı görülüyor.

Görüntüde, uyarılara rağmen üst geçidi kullanmayan iki kadının karşıya geçmeye çalıştığı bu sırada seyir halinde olan otomobilin yayalardan birine çarptığı anlar yer alıyor.

Yaralanan hemşirenin hastaneye kaldırıldığı, sürücünün de gözaltına alındığı öğrenildi.

Büyükçekmece, Üst Geçit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de otomobilin çarptığı hemşire yaralandı - Son Dakika


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