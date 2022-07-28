BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilin üstüne hafriyat dolu kamyon devrildi. Toprakla kaplanan otomobildeki sürücü, zamanla yarışılarak araçtan sağ kurtarıldı. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.
Görüntü dökümü:
---------------Olay yerinden görüntüler-Kamyondan dökülen toprak ve taş parçaları otomobili kapatması
-Sıkışan sürücünün çıkarılması
Son Dakika › Güncel › KAMYON ÜSTÜNE DEVRİLDİ; HAFRİYAT ALTINDA KALAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR-1 - Son Dakika