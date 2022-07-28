KAMYON ÜSTÜNE DEVRİLDİ; HAFRİYAT ALTINDA KALAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR-1 - Son Dakika
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KAMYON ÜSTÜNE DEVRİLDİ; HAFRİYAT ALTINDA KALAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR-1

28.07.2022 10:32
KAMYON ÜSTÜNE DEVRİLDİ; HAFRİYAT ALTINDA KALAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR-1

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilin üstüne hafriyat dolu kamyon devrildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilin üstüne hafriyat dolu kamyon devrildi. Toprakla kaplanan otomobildeki sürücü, zamanla yarışılarak araçtan sağ kurtarıldı. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler-Kamyondan dökülen toprak ve taş parçaları otomobili kapatması

-Sıkışan sürücünün çıkarılması


YORUMLAR
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Freni boşalan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 3 yaralı Freni boşalan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 3 yaralı TEM OTOYOLUNDA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ TEM OTOYOLUNDA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAMYON ÜSTÜNE DEVRİLDİ; HAFRİYAT ALTINDA KALAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAMYON ÜSTÜNE DEVRİLDİ; HAFRİYAT ALTINDA KALAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR-1 - Son Dakika
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