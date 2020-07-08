BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLLERİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ - Son Dakika

Büyükçekmece 'de D-100 Karayolu 'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Salih O. çok sayıda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Kumburgaz Mahallesi, D-100 Karayolu, Güzelce Üst Geçidi altı Silivri istikametinde 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NP 0797 plakalı otomobil, D-100 Karayolu üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Salih O.'ya çarptı. Salih O., çarpmanın etkisiyle savrulurken kazayı fark edemeyen3 otomobil daha Salih O'nun üzerinden geçti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Salih O.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Salih O.'nun cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Silivri istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

- İstanbul