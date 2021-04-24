BÜYÜKÇEKMECE'DE PARAMOTOR İLE UÇAN 4 KİŞİYE CEZA - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE PARAMOTOR İLE UÇAN 4 KİŞİYE CEZA

24.04.2021 15:58
BÜYÜKÇEKMECE'DE PARAMOTOR İLE UÇAN 4 KİŞİYE CEZA, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE'de kısıtlamayı ihlal ederek paramotor ile uçan 4 kişiye toplam 12 bin 876 lira ceza kesildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de kısıtlamayı ihlal ederek paramotor ile uçan 4 kişiye toplam 12 bin 876 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs kısıtlamasını ihlal ederek Büyükçekmece Kordon boyu sahil kenarında paramotor ile uçan kişiler olduğunu belirledi. Ekipler iniş yapan 4 kişiyi yakaladı. 4 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 12 bin 876 lira idari para cezası kesildi.

Görüntü dökümü;

-------------Paramotor ile uçanlar-Yakalanmaları


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE PARAMOTOR İLE UÇAN 4 KİŞİYE CEZA - Son Dakika


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