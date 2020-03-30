Büyükçekmece'de parti yapan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de parti yapan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Büyükçekmece'de parti yapan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de eğlence partisi düzenleyerek, görüntülerini sosyal medyada paylaşan 11 kişi dün gözaltına alınmıştı.

Büyükçekmece'de parti yapan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi, System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de  eğlence partisi düzenleyerek, görüntülerini sosyal medyada paylaşan 11 kişi dün gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 11 kişiden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, 4'ü adliyeye sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden dün yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Büyükçekmece ilçemizdeki bir adreste düzenlenen eğlence partisine ilişkin görüntülerin incelenmesi neticesinde; partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılanlardan Y.Ü, E.K. (Ş), C.D, Ö.A.Y, Ö.Ö, S.U, Y.K ve ikamet sorumlusu İ.Y isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştır." denilmişti. Açıklamada, "Partinin düzenlendiği Büyükçekmece İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, Zencefil Sokak'ta bulunan bina Zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetten men edilmiş, diğer katılımcı şahısların tespitine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 11 kişiden 7'si Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğündeki  işlemlerinin ardından idari para cezası kesilerek serbest kalırken, 4 kişi bugün adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:34 Kaynak: DHA

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