BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ YAPAN 11 KİŞİDEN 4'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ YAPAN 11 KİŞİDEN 4'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
6 saat önce
BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ YAPAN 11 KİŞİDEN 4'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (toplu )
BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ YAPAN 11 KİŞİDEN 4'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (toplu )
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:16 Kaynak: DHA
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