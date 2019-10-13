Son Dakika Haberleri: büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Son Dakika Güncel büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

41 dakika önce

Alper KORKMAZ İSTANBUL, DHABüyükçekmece rampasından aşağı patenleriyle inen gençlerin tehlikeli yolculuğu saniye saniye cep telefonu kamarasına yansıdı.

Alper KORKMAZ İSTANBUL, DHA

Büyükçekmece rampasından aşağı patenleriyle inen gençlerin tehlikeli yolculuğu saniye saniye cep telefonu kamarasına yansıdı. Araçların arasından aldırış etmeden geçen gençler yaklaşık 60 km hıza ulaştı. Büyükçekmece D-100 yan yolda patenli 4 genç, arkalarından gelen araçlara aldırmadan yol aldı. Yokuş aşağı doğru yaklaşık 60 km hıza ulaşan gençler adeta kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli virajlara aldırış etmeden yokuş aşağı inen gençler, sağ şeritteki trafiğin yoğunlaşması üzerine ters şeride girdi. O anlar araç içinden cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metin Feyzioğlu sınır hattındaki gazetecileri ziyaret etti
Son Dakika: Suruç ve Akçakale ilçelerine havan mermisi atıldı: 1 kişi yaralandı Harekatın beşinci gününde beklenen haber geldi! Suluk, teröristlerden kurtarıldı İsrail, terör örgütü YPG'ye silah verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 11:14:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]