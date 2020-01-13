BÜYÜKÇEKMECE'DE PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

6 saat önce

İSTANBUL DHABüyükçekmece'de, seyir halindeki hafif ticari araca tutunan 3 gencin yürekleri ağızlara getiren tehlikeli yolculukları kameraya yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA, System.String[]

İSTANBUL DHA

Büyükçekmece'de, seyir halindeki hafif ticari araca tutunan 3 gencin yürekleri ağızlara getiren tehlikeli yolculukları kameraya yansıdı.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araca tutunarak yolculuk yapan 3 genç, akan trafikte yaptıkları hareketlerle yürekleri ağızlara getirdi. Gençlerin, aracın sağı, solu ve arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, arkalarından gelen otomobildeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Araca tutunmuşken önlerine gelen tümsekleri zıplayarak aştıkları görülen gençler, daha sonra kamera açından çıkarak gözlerden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Gençlerin araca tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk


Büyükçekmece, Genç, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:31 Kaynak: DHA
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