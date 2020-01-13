BÜYÜKÇEKMECE'DE PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

-Gençlerin araca tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk

Büyükçekmece 'de, seyir halindeki hafif ticari araca tutunan 3 gencin yürekleri ağızlara getiren tehlikeli yolculukları kameraya yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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