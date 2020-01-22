Büyükçekmece'de patlama (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de patlama (1) - Son Dakika

Büyükçekmece'de patlama (1)

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi.

Büyükçekmece'de patlama (1), System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu. Polis ve itfaiyenin patlamanın nedeniyle ilgili araştırması sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:41 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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