Büyükçekmece'de Patlama 1 Ölü
20 dakika önce
Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABüyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.
Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA
Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:25 Kaynak: DHA
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