Büyükçekmece'de Patlama 1 Ölü

Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABüyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA



Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.



İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bahçeli'den 31 Mart Mesajı: İstanbul Yıldırım Gibi Çakar

İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü

Son Dakika! CHP'nin TBMM Başkanı Adayı Engin Altay Oldu

Gözaltındaki Arkadaşını Merak Eden Hırsızların Akıbeti Aynı Oldu