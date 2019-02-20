Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Patlama 1 Ölü

Büyükçekmece'de Patlama 1 Ölü

20 dakika önce

Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABüyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Büyükçekmece'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:25 Kaynak: DHA

İstanbul, Büyükçekmece, Güncel
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