Büyükçekmece'de Patlama : 1 Ölü
8 dakika önce
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA
- BÜYÜKÇEKMECE'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece
Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz
konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:36 Kaynak: DHA
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