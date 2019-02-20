Büyükçekmece'de Patlama : 1 Ölü (Havadan Görüntü)
38 dakika önce
BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.
BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.
İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi. Görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını ardından alevlerin yükseldiğini ifade ettiler.
Bu arada yangın anı ve yaşanan patlama çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:20 Kaynak: DHA
İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü
İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler
3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı
Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak