Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Patlama : 1 Ölü (Havadan  Görüntü)

Büyükçekmece'de Patlama : 1 Ölü (Havadan  Görüntü)

38 dakika önce

BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.

Büyükçekmece'de Patlama : 1 Ölü (Havadan  Görüntü), System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi. Görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını ardından alevlerin yükseldiğini ifade ettiler.

Bu arada yangın anı ve yaşanan patlama çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:20 Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler

3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 17:58:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Patlama : 1 Ölü (Havadan  Görüntü)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]