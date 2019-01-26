Büyükçekmece'de patlama
1 saat önce
Büyükçekmece'de bir binanın alt katında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.
Büyükçekmece'de bir binanın alt katında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:38
Büyükçekmece'de Bir Binada Korkunç Patlama: Yaralılar Var
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