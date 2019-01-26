Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de patlama

Büyükçekmece'de patlama

1 saat önce

Büyükçekmece'de bir binanın alt katında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

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Büyükçekmece'de bir binanın alt katında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:38 

Büyükçekmece, Ekonomi
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