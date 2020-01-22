BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMA (2) - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMA (2)

6 saat önce

Evde sahte içki üretimi sırasında patlama meydana geldiği belirtiliyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMA (2), System.String[]

Evde sahte içki üretimi sırasında patlama meydana geldiği belirtiliyor.

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de bir dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Veysel Karani Caddesi Ata Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyük hasar meydana gelen dairede bulunan İlker G. ile köpeği dışarı çıkarıldı. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dairede yapılan incelemede 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derece ölçer sistemi bulundu. İlk inceleme sorucu patlamanın sahte içki üretimi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Kolundan yaralanan kişi, Bağcılar Eğitim Araştırma hastanesine götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Patlamanın meydana geldiği daire

-İnceleme

-Detaylar


Büyükçekmece, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:22 Kaynak: DHA
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