Büyükçekmece'de patlama (2) - Son Dakika
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Büyükçekmece'de patlama (2)

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de bir dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

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BÜYÜKÇEKMECE'de bir dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Veysel Karani Caddesi Ata Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Büyük hasar meydana gelen dairede bulunan İlker G. ile köpeği dışarı çıkarıldı. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dairede yapılan incelemede 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derece ölçer sistemi bulundu. İlk inceleme sorucu patlamanın sahte içki üretimi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Kolundan yaralanan kişi, Bağcılar Eğitim Araştırma hastanesine götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Fatih Mahallesi, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:23 Kaynak: DHA
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