Büyükçekmece'de Patlama Anı Kamera
51 dakika önce
Büyükçekmece'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası 1 kişi hayatını kaybetti.
Büyükçekmece
'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta yürüyenlerin olduğu ve patlamayla birlikte sokaktakilerin kaçıştıkları ve toz bulutunun yükseldiği görülüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:36 Kaynak: DHA
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