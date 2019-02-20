Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Patlama Anı Kamerada

Büyükçekmece'de Patlama Anı Kamerada

53 dakika önce

Büyükçekmece'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası 1 kişi hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de Patlama Anı Kamerada, System.String[]


Büyükçekmece'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta yürüyenlerin olduğu ve patlamayla birlikte sokaktakilerin kaçıştıkları ve toz bulutunun yükseldiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Patlama anı

-Sakata yürüyenler

-Patlamanın ardından koşuşturanlar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:34 Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Güncel
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