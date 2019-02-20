Büyükçekmece'de Patlama ve Alevler Böyle Görüntülendi

Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABüyükçekmece'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.

Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA



Büyükçekmece'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.



İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi. Görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını ardından alevlerin yükseldiğini ifade ettiler.



Bu arada yangın anı ve yaşanan patlama çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Alevler



-Patlama anı



-İtfaiyenin müdahalesi



-Olay yerinden görüntüler



-İtfaiye ve polis



-Röportajlar



DHA FEED

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler

25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Olan Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi

CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti

Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu