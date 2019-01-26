Büyükçekmece'de Patlamanın Yaşandığı Bina Drone ile Görüntülendi
7 dakika önce
Büyükçekmece'de patlamanın meydana geldiği bina drone ile havadan görüntülendi.
Büyükçekmece
'de patlamanın meydana geldiği bina drone ile havadan görüntülendi. Patlamanın yaşandığı giriş katında sahte içki imalatı yapıldığı iddia edildi.
Büyükçekmece'de Güzelce Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Bina büyük oranda maddi hasar meydana gelirken bir araç ise kullanılamaz hale geldi. Olayın yaşandığı binanın giriş katında sahte içki imalatı yapıldığı ve bu sırada kazanlardan birinin patladığı iddia edildi.
Patlamanın meydana geldiği bina drone ile havadan da görüntülendi. Binanın dış cephesinde patlama nedeniyle ciddi hasar oluştuğu görüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:21 Kaynak: İHA
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