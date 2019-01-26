Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Patlamanın Yaşandığı Bina Havadan Görüntülendi

Büyükçekmece'de Patlamanın Yaşandığı Bina Havadan Görüntülendi

11 dakika önce

Büyükçekmece'de patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendiİSTANBUL - Büyükçekmece'de patlamanın meydana geldiği bina havadan görüntülendi.

Büyükçekmece'de patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de patlamanın meydana geldiği bina havadan görüntülendi. Patlamanın yaşandığı giriş katta sahte içki imalatı yapıldığı iddia edildi.
Büyükçekmece'de Güzelce Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Bina büyük oranda maddi hasar meydana gelirken bir araç ise kullanılamaz hale geldi. Olayın yaşandığı binanı giriş katında sahte içki imalatı yapıldığı ve bu sırada kazanlardan birin patladığı iddia edildi.
Patlamanın meydana geldiği bina havadan da görüntülendi. Binanın dış cephesinde patlama nedeniyle ciddi hasar oluştuğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa
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