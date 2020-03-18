Büyükçekmece'de pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilecek - Son Dakika
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Büyükçekmece'de pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilecek

7 saat önce

Büyükçekmece'de pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilecek 14 Nisan tarihine kadar pazar tezgahları seyrekleştirilecek Semt pazarları saat 10: 00'da açılıp 18: 00'de kapanacak Büyükçekmece Belediye Meclisi "Korona Salgını ve Salgına Karşı Alınan Önlemler" özel...

Büyükçekmece'de pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilecek

14 Nisan tarihine kadar pazar tezgahları seyrekleştirilecek

Semt pazarları saat 10: 00'da açılıp 18: 00'de kapanacak

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediye Meclisi "Korona Salgını ve Salgına Karşı Alınan Önlemler" özel gündemiyle belediye hizmet binasında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararla 14 Nisan tarihine kadar pazar tezgahları seyrekleştirilecek, sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilecek.

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri katıldı. Korona salgını ve alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda semt pazarlarında vatandaşların daha kontrollü ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla pazar tezgahları seyrekleştirilecek, sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilecek. Semt pazarları saat 10: 00'da açılıp 18: 00'de kapanacak. 14 Nisan 2020 tarihine kadar sürecek olan uygulama kapsamında zabıta ekipleri pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştıracak. Üzeri açık gıda maddesi satan ve eldiven kullanmayan satıcılar uyarılacak. Ayrıca belediye ekipleri de pazar yerleri ve çevresinde dezenfekte çalışmalarını sürdürecek.

"Birlikte el ele yürürken herkesin fikrini almak istedik"

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Depremden daha önemli bir vaka için hep birlikte el ele yürürken herkesin fikrini almak istedik. Korona virüsü ülkemizi de etkisi altına aldı. İlk ve esas görevimiz devletimizin yöneticilerinin ikazlarına uymak. Dünya bu yangınla mücadele etmezse çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Belediye olarak halkın ortak kullandığı alanları dezenfekte etmeye çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemizden aldığımız bilgi desteği ile dezenfekte işlemini devam ettiriyoruz. Belediye olarak bugüne kadar iyi yol aldık. Bundan sonra da halkın sağlığı için alınması gereken her tedbiri alacağız" dedi.

Büyükçekmece'de pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilecek

Büyükçekmece, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:51 Kaynak: İHA

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